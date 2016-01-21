Порошенко назвав "Північний потік-2" політичним проектом проти України і ЄС

Президент України Петро Порошенко заявив, що проект «Північний потік-2» спрямований проти України і багатьох країн Євросоюзу.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом у Давосі, повідомляє прес-служба президента.

«Було чітко зазначено, що проект «Північний потік – 2» є суто політичним, спрямованим як проти України, так і проти значної кількості держав Європейського Союзу, і ми будемо діяти ефективно, щоб його зупинити», — сказав Порошенко.

Він додав, що на зустрічі з Байденом, яка тривала більше чотирьох годин, обговорювалися також інші питання, зокрема мінські домовленості і реформи в Україні. Порошенко заявив, що Україна і США прийшли до висновку, що альтернативи мінським процесу не існує, і Вашингтон повністю підтримує Київ щодо повної імплементації мінських угод.

Нагадаємо, раніше голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв зачвил, що будівництво газопроводу «Північний потік-2», який «Газпром» має намір реалізувати з низкою європейських компаній, знищить маршрут транспортування природного газу в ЄС.

Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року «Газпром», Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

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У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить постачання газу по газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Європейського Союзу в обхід України.