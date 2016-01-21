Ціни на нафту продовжують падати

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі глобального надлишку на ринку сировини, повідомляє Прайм з посиланням на дані Американського інституту нафти (API).

Згідно з даними торгів, станом на 11:44 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,82% - до 27,65 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,86% - до 28,11 долара за барель.

За даними API, опублікованими раніше в четвер, запаси нафти в США минулого тижня значно зросли - на 4,6 мільйона барелів. Очікувалося підвищення на 3 мільйони барелів.

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