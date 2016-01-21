Європарламент закликав країни ЄС не допустити будівництва "Північного потоку - 2" і качати газ через Україну

Європейський парламент сьогодні, 21 січня, прийняв резолюцію, в якій закликав країни – члени Європейського Союзу не допустити будівництва газопроводу "Північний потік - 2" , а також повністю використати транзитний потенціал України, через територію якої щорічно до Європи поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.

"(Європарламент - УНІАН) закликає держави-члени використовувати повністю транзитний потенціал України, а також зміцнити співробітництво в цілях забезпечення енергопостачання ЄС і України, щоб уникнути будівництва нових трубопроводів в обхід України, зокрема, Nord Stream II", - йдеться в резолюції.

Як наголошується в документі, газопровід, який "Газпром" планує будувати в партнерстві з низкою європейських компаній по дну Балтійського моря, може перешкоджати реалізації стратегії ЄС з диверсифікації джерел енергії.

Читайте також"Газпром" розірвав договір щодо "Південного потоку"Як повідомляв УНІАН, голова найбільшої в Україні державної енергокомпанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2", який "Газпром" має намір реалізувати спільно з низкою європейських компаній, знищить маршрут транспортування природного газу в ЄС.

Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року "Газпром", Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік - 2". У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу "Ухта - Торжок-2", який забезпечить постачання газу по газопроводу "Північний потік - 2" для поставок газу з Росії в Європейський Союз в обхід України.