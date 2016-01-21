Аналітики оцінили втрати економіки РФ від зниження цін на нафту

Аналітики Citi погіршили прогноз середньорічної ціни на нафту в 2016 році до 40 доларів з 50 доларів за барель, зниження нафтових котирувань на 10 доларів за барель стискає зростання ВВП в Росії на 1 процентний пункт, повідомляє Прайм з посиланням на аналітичний звіт міжнародної фінансової корпорації.

Дані ціни на "чорне золото" Citi закладає в базовий прогноз.

"Наш статистичний аналіз передбачає, що зниження ціни на нафту на 10 доларів за барель віднімає 1 процентний пункт зростання ВВП", - пишуть аналітики Citi.

За їх підрахунками, при ціні нафти на рівні 40 доларів за барель падіння ВВП Росії в 2016 році складе 0,5%. Раніше прогноз виходив із зростання ВВП 0,5% при ціні 50 доларів за барель.

"Ми очікуємо, що динаміка ВВП в річному вираженні залишиться в негативній площині аж до третього кварталу зі скромним поверненням до зростання (0,1% на рік) у четвертому кварталі 2016 року", - вважають автори звіту.

Читайте такожКерівник British Petroleum порівняв ситуацію на нафтовому ринку з кризою 1986 рокуНа їх думку, така перспектива припускає, що Росія перебуватиме в рецесії сім кварталів поспіль порівняно з п'ятьма кварталами протягом попередньої кризи 2008-2009 років.

"Враховуючи, щоціни на нафту зараз наближається до 30 доларів за барель, ми також розглядаємо альтернативний сценарій, де ціни на нафту опустяться ще на 10 доларів нижче нашого поточного прогнозу (40 доларів). При цьому сценарії спад ВВП складе 1,5%", - прогнозують в Citi.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року В рамках обох сценаріїв, банк найбільш стурбований зростанням фіскальних ризиків. Наприклад, Citi вважає, що зниження ціни на нафту до 30 доларів за барель призведе до зростання дефіциту бюджету в 2016 році до 4,4% ВВП (проти 3%, які в даний час плануються).

"Таким чином, коштів Резервного фонду ледве вистачить, щоб покрити суму, трохи більше перевищує нинішній розмір дефіциту бюджету", - попереджають експерти.