Видобуток газу в Україні протягом року скоротився до 19,2 мільярда кубометрів

Видобуток природного газу в Україні за 2015 рік, без урахування анексованого Росією Криму, скоротилася порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 мільярда кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в грудні 2015 року порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 17,9% - до 1,7 мільярда кубометрів. Але при цьому в порівнянні з груднем 2014 року видобуток газу в грудні 2015 року скоротилася на 2%.

Читайте такожFitch погіршило прогноз цін на нафту і газЯк повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 3,4% - до 19,7 мільярда кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 мільярда кубометрів.