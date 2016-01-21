Виробництво електроенергії в Україні протягом року скоротилося на 10%

Виробництво електроенергії в Україні в 2015 році скоротилося порівняно з 2014 роком на 10,2% – до 163,3 мільярда кВт-год, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, атомні електростанції, частка яких в загальному виробництві електроенергії на сьогоднішній день становить майже 60%, за 2015 рік скоротили виробництво електроенергії порівняно з 2014 роком на 0,9% – до 87,6 мільярда кВт-год.

Теплові електростанції і теплоелектроцентралі, які відчувають гострий дефіцит вугілля через військові дії на Донбасі, в 2015 році скоротили виробництво електроенергії на 18,7% – до 67,3 мільярда кВт-год.

Гідроелектростанції в 2015 році скоротили обсяг виробництва електроенергії на 25,2% – до 6,9 мільярда кВт-год.

Також повідомляється, що в грудні порівняно з листопадом 2015 року виробництво електроенергії в Україні всіма видами генерації знизилося на 6,6% – до 15,4 ммиллиарда кВт-год. зокрема, теплова генерація скоротила виробництво на 0,3% – до 6,4 мільярда кВт-год, а атомні станції – збільшили на 11%, до 8,3 мільярда кВт-год.

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