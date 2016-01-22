Антимонопольний комітет України виставив "Газпрому" штраф на 85 мільярдів гривень

Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф на 85 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова відомства Юрій Терентьєв.

«Щойно прийнято рішення про зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу магістральними трубопроводами по території України компанії «Газпром» як монопольного покупця. Сума штрафу - 85 млрд грн», - написав Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до АМКУ з проханням почати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», через дії «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також втратила можливість повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив усі потужності даного газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу із Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня 2015 року висунула офіційні звинувачення «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної й Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Водночас Україна звернулася до партнерів з Євросоюзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування й встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні».

У середині травня Антимонопольний комітет України за дорученням прем'єр-міністра почав антимонопольне розслідування проти «Газпрому».

24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії й надати їм докази зловживання їх монопольним становищем в Україні.

При цьому 19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії «Газпром» вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 дол. за кожні 100 км. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу до ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи. Нині «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі стосовно контракту 2009 року, зокрема й у частині транзиту російського газу.