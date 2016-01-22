Ціна нафти підскочила до позначки в 31 долар

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 22 січня, продовжують активне зростання. Сорти нафти Brent і WTI повернулися до позначки в $31.

Як свідчать дані торгів, сьогодні вранці ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 4,41% і досягла $30,91 за бочку.

Березневі ф'ючерси на сорт WTI досягли $30,85, що показує зростання на 4,49%, пише Прайм.

До цього часу на торгах обидві еталони досягали позначки в $31 за барель.

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Вчора, 21 січня, вартість "чорного золота" також активно зростала. Станом на вечір, нафту Brent зросла на 6,21% - до $29,61, WTI також показувала позитивну динаміку на 5,73% - до $29,98.