Венесуела, Колумбія і Еквадор продають нафту дешевше за собівартість

12:21, 22 січня 2016
Енергетика
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Барель колумбійської нафти марки Vasconia наближається до 20 доларів, а венесуельська DCO продається по 15 доларів за бочку.

REUTERS

Катастрофічне падіння світових цін на нафту змусило Венесуелу, Колумбію та Еквадор продавати свою нафту за ціною нижчою за собівартість її видобутку, передає в четвер Рейтер з посиланням на джерела в нафтових компаніях цих країн.

Зокрема, нафта марки DCO з Венесуели продається по 15 доларів за барель, а барель колумбійської Vasconia коштує менше 21 долара. Еквадор свою нафту продає за ціною нижче собівартості, заявляв раніше президент Рафаель Корреа.

Венесуела входить до топ-10 найбільших експортерів і покриває близько 3,7% ринку, Колумбія — 1,8%, Еквадор — менше 1%.

Раніше про падіння ціни на свою нафту нижче за собівартість повідомила Мексика (2,5% світового експорту), хоча голова місцевої державної нафтової компанії Pemex пізніше пояснив, що мова йде про собівартість на нових родовищах, а в цілому мексиканська нафта рентабельна, незважаючи на падіння цін, передає РИА Новости.

Останні дані державної нафтової компанії Венесуели PDVSA свідчили, що вартість виробництва бареля тут становить 18 доларів. У Колумбії цей показник коливався від 20 до 22 доларів в третьому кварталі 2015 року.

"Минулого тижня ми перебували точно на позначці балансу, однак зараз ми вже опустилися (з ціною бареля) нижче цієї лінії", — заявило джерело в найбільшій приватній нафтокомпанії Колумбії Pacific Exploration and Production.

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З початку літа 2014 року ціни на нафту впали майже вчетверо — з 115 до менше 30 доларів за барель. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку за зменшення попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї.

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