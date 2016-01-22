Венесуела, Колумбія і Еквадор продають нафту дешевше за собівартість

Катастрофічне падіння світових цін на нафту змусило Венесуелу, Колумбію та Еквадор продавати свою нафту за ціною нижчою за собівартість її видобутку, передає в четвер Рейтер з посиланням на джерела в нафтових компаніях цих країн.

Зокрема, нафта марки DCO з Венесуели продається по 15 доларів за барель, а барель колумбійської Vasconia коштує менше 21 долара. Еквадор свою нафту продає за ціною нижче собівартості, заявляв раніше президент Рафаель Корреа.

Венесуела входить до топ-10 найбільших експортерів і покриває близько 3,7% ринку, Колумбія — 1,8%, Еквадор — менше 1%.

Раніше про падіння ціни на свою нафту нижче за собівартість повідомила Мексика (2,5% світового експорту), хоча голова місцевої державної нафтової компанії Pemex пізніше пояснив, що мова йде про собівартість на нових родовищах, а в цілому мексиканська нафта рентабельна, незважаючи на падіння цін, передає РИА Новости.

Останні дані державної нафтової компанії Венесуели PDVSA свідчили, що вартість виробництва бареля тут становить 18 доларів. У Колумбії цей показник коливався від 20 до 22 доларів в третьому кварталі 2015 року.

"Минулого тижня ми перебували точно на позначці балансу, однак зараз ми вже опустилися (з ціною бареля) нижче цієї лінії", — заявило джерело в найбільшій приватній нафтокомпанії Колумбії Pacific Exploration and Production.

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З початку літа 2014 року ціни на нафту впали майже вчетверо — з 115 до менше 30 доларів за барель. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку за зменшення попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї.