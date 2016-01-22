Голова комітету Ради з ПЕК за якнайшвидше ухвалення закону про забезпечення розрахунків перед "Енергоатомом"

Народний депутат, виконуючий обов'язки голови комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський виступає за якнайшвидше ухвалення законопроекту, яким передбачається забезпечення розрахунків держпідприємства «Енергоринок» перед НАЕК «Енергоатом», оператором всіх діючих АЕС України.

Про це він повідомив в ефірі парламентського телеканалу «Рада» 22 січня, нагадавши, що з 1 січня поточного року було завершено дію мораторію на банкрутство «Енергоатома».

«Це базова енергетична компанія, яка в 2015 році згенерувала майже 60% електричної енергії серед усіх генеруючих потужностей України. І призупинивши дію мораторію (а нерозрахунки з «Енергоатомом» сьогодні перевищують 11 млрд грн, це заборгованість державного підприємства «Енергоринок»), і давши можливість рвати і банкрутити «Енергоатом», ми можемо втратити дуже багато», - заявив депутат.

При цьому він повідомив, що ще наприкінці минулого року він та група депутатів зареєстрували законопроект №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». За словами депутата, законопроект передбачає продовження мораторію для цієї компанії.

«І я вважаю, що це рішення треба критично швидко приймати для того, щоб дати можливість «Енергоатому» стабілізувати фінансову ситуацію, і все-таки не дати можливості рвати його. Тому що все-таки мова йде про енергетичну і про ядерну безпеку країни», - підкреслив Домбровський.

Раніше він повідомляв, що прийняття зазначеного проекту забезпечить стабільну роботу "НАЕК "Енергоатом", що, в свою чергу, дасть час і можливість для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, вирішення питань диверсифікації джерел постачання ядерного палива в Україну, продовження строку безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС України, а також забезпечить об'єднання з європейською енергосистемою ENTSO і експортом електроенергії в ЄС.

Домбровський також зазначав, що можливе порушення в судах справ про банкрутство "Енергоатома" призведе до вимог комерційних банків достроково погасити поточні кредити підприємства, та перегляду процентних ставок за кредитами в бік збільшення. Зобов'язання "НАЕК" Енергоатом" за кредитами банків станом на 1 листопада 2015 року складають 7,5 млрд грн, за довгостроковими облігаціями – 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.