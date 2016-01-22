Голова комітету Ради з ПЕК за якнайшвидше ухвалення закону про забезпечення розрахунків перед "Енергоатомом"
При цьому він повідомив, що ще наприкінці минулого року він та група депутатів зареєстрували відповідний законопроект.
Народний депутат, виконуючий обов'язки голови комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський виступає за якнайшвидше ухвалення законопроекту, яким передбачається забезпечення розрахунків держпідприємства «Енергоринок» перед НАЕК «Енергоатом», оператором всіх діючих АЕС України.
Про це він повідомив в ефірі парламентського телеканалу «Рада» 22 січня, нагадавши, що з 1 січня поточного року було завершено дію мораторію на банкрутство «Енергоатома».
«Це базова енергетична компанія, яка в 2015 році згенерувала майже 60% електричної енергії серед усіх генеруючих потужностей України. І призупинивши дію мораторію (а нерозрахунки з «Енергоатомом» сьогодні перевищують 11 млрд грн, це заборгованість державного підприємства «Енергоринок»), і давши можливість рвати і банкрутити «Енергоатом», ми можемо втратити дуже багато», - заявив депутат.
При цьому він повідомив, що ще наприкінці минулого року він та група депутатів зареєстрували законопроект №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». За словами депутата, законопроект передбачає продовження мораторію для цієї компанії.
«І я вважаю, що це рішення треба критично швидко приймати для того, щоб дати можливість «Енергоатому» стабілізувати фінансову ситуацію, і все-таки не дати можливості рвати його. Тому що все-таки мова йде про енергетичну і про ядерну безпеку країни», - підкреслив Домбровський.
Раніше він повідомляв, що прийняття зазначеного проекту забезпечить стабільну роботу "НАЕК "Енергоатом", що, в свою чергу, дасть час і можливість для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, вирішення питань диверсифікації джерел постачання ядерного палива в Україну, продовження строку безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС України, а також забезпечить об'єднання з європейською енергосистемою ENTSO і експортом електроенергії в ЄС.
Домбровський також зазначав, що можливе порушення в судах справ про банкрутство "Енергоатома" призведе до вимог комерційних банків достроково погасити поточні кредити підприємства, та перегляду процентних ставок за кредитами в бік збільшення. Зобов'язання "НАЕК" Енергоатом" за кредитами банків станом на 1 листопада 2015 року складають 7,5 млрд грн, за довгостроковими облігаціями – 1,5 млрд грн.
Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.