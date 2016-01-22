Саудівська Аравія вважає "ірраціональною" ціну на нафту нижче $30

Саудівська Аравія не має наміру скорочувати видобуток вуглеводнів і тим не менш розраховує на зростання нафтових котирувань до кінця 2016 року, заявив голова найбільшої нафтової компанії країни Saudi Aramco Халід аль-Фалих, пише Financial Times. За словами аль-Фалиха падіння цін на нафту нижче $30 за барель — «ірраціональне» явище, передає РБК.

«Ринок впав дуже сильно, і подальший підйом неминучий», — заявив Халід аль-Фалих. Він підкреслив, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, не буде скорочувати поставки в односторонньому порядку або поступатися дорогою конкурентам.

«У разі якщо ціни залишаться низькими, ми зможемо ще довго витримувати це. Природно, ми не сподіваємося на такий сценарій», — заявив голова Saudi Aramco. При цьому він заявив, що нафтові котирування, найімовірніше, підуть вгору до кінця цього року.

На початку тижня ціна бареля Brent впала нижче за $28 на тлі зняття санкцій з Ірану та зростання пропозиції на нафтовому ринку.

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Саудівська Аравія неодноразово заявляла, що не буде знижувати видобуток вуглеводнів для того, щоб нафтові котирування показали зростання.

Міністр нафти Саудівської Аравії Алі ібн Ібрагім ан-Нуайме в грудні 2014 року заявляв, що королівство не буде скорочувати видобуток, навіть якщо ціна впаде до $20 за барель.