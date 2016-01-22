Президент Литви назвала "Північний потік-2" спробою Росії розколоти Європу

Президент Литви Даля Грибаускайте висловила думку, що газопровід "Північний потік-2" є тестом для енергетичної політики ЄС, а також спробою Росії розколоти Європу.

"Зараз не використовується перший газопровід "Північний потік", тому немає ніякої потреби його розвивати. Планується "Північний потік-2" — це тест для енергетичної політики Європи. Це політична декларація, ще одна спроба Росії домогтися впливу і розколоти Європу. "Північний потік" — це тест "Містраль" для Європейського енергетичного союзу", — цитує слова президента агентство bns.lt, передає РИА Новости.

Раніше Грибаускайте заявляла, що метою нового газопроводу є ослаблення впливу України як транзитної країни.

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Російський монополіст "Газпром" в червні минулого року підписав угоду з партнерами Західної Європи про прокладання нового газового трубопроводу до Німеччини "Північний потік-2", в обхід України, Польщі і балтійських країн.

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина раніше направили в Брюссель листа з критикою будівництва "Північного потоку-2". На думку цих країн, проект може підсилити залежність Європи від газу з РФ, послабити енергобезпеку країн Центральної Європи та ЄС, призвести до подальшої дестабілізації ситуації в Україні.

"Північний потік" проходить дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Грайфсвальда. Він складається з двох ниток довжиною 1224 кілометри з пропускною здатністю 27,5 мільярда кубометрів газу на рік кожна і є найдовшим підводним маршрутом експорту газу в світі. Перша черга газопроводу була запущена 8 листопада 2011 року, друга — в жовтні 2012 року.

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Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубів газу в рік від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. "Газпрому" буде належати 50%, BASF і E. ON, Engie, OMV, Shell — на 10% в проекті. Новий трубопровід планують побудувати поруч із "Північним потоком-1".