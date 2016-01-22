Яценюк доручив перевірити якість нафтопродуктів на АЗС

15:56, 22 січня 2016
Енергетика
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Яценюк доручив Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбі) провести аналіз якості нафтопродуктів на автозаправних станціях Києва і Київської області, а потім, упродовж двох тижнів, провести відбір нафтопродуктів по всій країні.

Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба уряду, про це Яценюк повідомив на нараді з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів.

За інформацією прес-служби, також на нараді Яценюк навів приклад матеріалів, вилучених Державної фіскальною службою.

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«Бодяжуть безпосередньо на нафтобазах. В бензині А-95 самого бензину А-95 лише 45%. У 92-му бензині самого 92-го бензину тільки 39%, а все решта – додаткові хімічні елементи, – цитує Яценюка прес-служба. – Потім у людей машини ламаються, витрати на ремонт неймовірні, збільшуються витрати на паливо. І це ще одна частина того, що відбувається на ринку нафтопродуктів, – тіньовий ринок».

Яценюк зазначив, що після проведених аналізів уряд проінформує про результати та подальші кроки, зокрема про те, чи покарають тих, хто порушив закон під час торгової діяльності.

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