Прем'єр доручив розслідувати факти цінової змови на ринку нафтопродуктів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час наради з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів звернувся до голови Антимонопольного комітету з вимогою з'ясувати, чи мали місце факти цінової змови на ринку нафтопродуктів України, почати розслідування, а також «допомогти винятково ринковими методами встановити чесні й прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів». Про це повідомляє прес-служба уряду.

«Ми не встановлюємо ціни - ми вимагаємо ринкових підходів», - сказав очільник уряду.

Під час наради він нагадав, що тиждень тому доручив голові Міненерговугілля Володимиру Демчишину провести зустріч з операторами ринку нафтопродуктів для того, щоб впровадити винятково ринковий підхід у формуванні цін на нафтопродукти в роздрібній мережі. При цьому Яценюк нагадав, що за тиждень ціна на нафту знизилася на 10 дол. і за «дивним збігом обставин» основні оператори українського ринку поділилися на групи і діють у ціновому аспекті синхронно.

А тим часом, як наголосив глава уряду, є базові компоненти ціни на нафтопродукти: ціна на нафту і валютний курс. «Якщо ціна на нафту падає, то це об'єктивно має впливати на кінцеву ціну для споживача, - сказав він. - А якщо курс стабільний і ціна на нафту падає, то це прямо впливає на зменшення ціни на автозаправній станції. А якщо курс має інші параметри і ціна на нафту має інші параметри, то це також в результаті має позначатися на вартості нафтопродуктів», - зазначив Яценюк.

Присутній на нараді міністр енергетики Володимир Демчишин повідомив, що ряд мереж вже знизили ціни на бензин і дизельне пальне в середньому на 50 коп. і на 1 грн.

У свою чергу голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв повідомив про ознаки «паралельної антиконкурентної поведінки кількох гравців», які встановлюють ціни, які не відповідають ринковим коливанням, але зберігаються стабільними незалежно від змін на світових біржових майданчиках. Разом з тим, за його словами, АМКУ вже почав відповідне розслідування. Крім того, розслідування буде проведено і щодо гравців, які практикували «аномальні відхилення в ціні», які неможливо було встановити без порушення законодавства чи маніпуляції з якістю пального. Результати розслідувань, запевнив Терентьєв, буде оприлюднено в другій половині лютого.

Раніше голова уряду доручив провести перевірку якості пального в Києві, а потім і по всій країні. Відбір пального має відбутися впродовж двох тижнів.

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Як повідомляв УНІАН, 14 січня міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин зустрівся з ключовими нафтотрейдерами України. Сторони домовилися, що ціни на бензин і дизельне пальне повинні відреагувати на падіння вартості нафти впродовж двох тижнів. Водночас, як відзначили в міністерстві, представники компаній, які постачають бензин і дизельне пальне, наголосили, що аналіз ціни можна буде провести тільки після закінчення січня, який завжди характеризується спадом продажів, а також після нових поставок імпортних нафтопродуктів.