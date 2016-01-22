"Газпром" "украй здивований" рішенням АМКУ про штраф у 85 мільярдів гривень

Російський енергетичний гігант - компанія «Газпром» украй здивована рішенням Антимонопольного комітету України про накладення на неї штрафу в розмірі 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України, йдеться в повідомленні компанії.

«Це (рішення – УНІАН) викликає крайнє здивування, оскільки «Газпром» не здійснює підприємницької діяльності на території України, передаючи НАК «Нафтогаз України» природний газ на західному кордоні Російської Федерації», - йдеться в повідомленні «Газпрому».

«Таке рішення АМКУ не може розглядатися інакше, ніж спроба чинити тиск на «Газпром», - відзначили в компанії.

При цьому «Газпром» повідомив, що має намір захищати «свої права та законні інтереси всіма доступними йому з правової точки зору способами».

Крім того, як відзначається в повідомленні, 14 січня 2016 року «Газпром» повідомив АМКУ, що не здійснює підприємницької діяльності на території України.

«Таким чином, будь-які звинувачення на адресу «Газпрому» про те, що нібито мали місце порушення законодавства України, неспроможні. У своєму зверненні «Газпром» зазначив, що підстави для ініційованого АМКУ розслідування відсутні й воно має бути припинено», - наголосили в «Газпромі».

Також російська компанія нагадала, що питання взаємин «Газпрому» і «Нафтогазу» за контрактними зобов'язаннями на транзит газу в ЄС є предметом судових розглядів у Стокгольмському арбітражному суді.

«Винесення остаточного рішення з будь-яких спірних питань контрактних взаємовідносин ПАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» є винятковою компетенцією Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, який сторони транзитного контракту обрали як орган розгляду спорів», - відзначили в «Газпромі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до АМКУ з проханням розпочати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», внаслідок дій «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також позбулася можливості повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності цього газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня 2015 року висунула офіційні звинувачення «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Одночасно Україна звернулася до партнерів із Євросоюзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування та встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні».

В середині травня Антимонопольний комітет України на доручення прем'єр-міністра почав антимонопольне розслідування щодо «Газпрому».

24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії та представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.

19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії «Газпром» вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 дол. за кожні 100 км. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу в ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи. В даний час «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за контрактом 2009 року, зокрема в частині транзиту російського газу.