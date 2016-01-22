У Citigroup спрогнозували, коли нафта досягне дна

Нафту досягне дна протягом трьох місяців, заявив Bloomberg аналітик Citigroup в Гонконзі Іван Шпаковський.

«Спочатку буде хвиля поставок з Ірану, але як тільки вона завершиться, настане плато і, я вважаю, саме тоді стануть видні можливості для зміни нафтового тренду», — сказав він.

Шпаковський також вважає нафту «угодою року». На його думку, вона зробить дуже великий ефект і потягне за собою вгору безліч різновидів активів.

Bloomberg нагадує, що Citigroup прогнозує зростання цін на нафту в другій половині року. За її оцінкою, в третьому кварталі середня ціна марки Brent складе $41/бар., а в останні три місяці зросте до $52/бар.

Раніше експерти Citigroup прогнозували, що найближчим часом ціни на нафту опустяться до $20/бар., пише РБК.

З екстремальним прогнозом виступили аналітики британського банку Standard Chartered, які допустили падіння до $10.

Генеральний директор BP Роберт Дадлі також вважає, що нафта цього року може подешевшати до $10 за барель, але розраховує, що її вартість до кінця року перевищить $50.

Увечері 20 січня ціни на Brent на лондонській біржі ICE досягли 12-річного мінімуму в $27,17. 22 грудня березневі ф'ючерси продавалися вже по $31,26/бар., що на 6,85% вище за ціну закриття.