Ціни на нафту продовжують рухатися вгору

Ціни на нафту в понеділок продовжують демонструвати позитивну динаміку, оскільки інвестори сподіваються, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Японії приймуть додаткові заходи зі стимулювання економіки, які допоможуть збільшити попит на тлі глобального надлишку на нафтовому ринку, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 1,08% — до 33,20 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,71% — до 32,42 долара за барель, повідомляє РИА Новости.

Минулого тижня за підсумками чергового засідання глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що регулятор, можливо, прийме рішення про зміну своєї грошово-кредитної політики на наступному засіданні в березні. Це пов'язано зі слабкими даними інфляції в єврозоні. За його словами, ЄЦБ має "владу, рішучість і готовність діяти". На тлі цього серед інвесторів посилилися надії на те, що і Банк Японії на засіданні, яке відбудеться у четвер, 28 січня, може прийняти додаткові заходи з підтримки економіки.

Читайте такожУ Citigroup спрогнозували, коли нафта досягне дна

"Проблема з попитом (на сировину — ред.) — те, що нас найбільше турбує", — цитує агентство Франс Прес слова головного ринкового стратега CMC Markets у Сіднеї Майкла Маккарті.

Однак деякі аналітики, як і раніше, побоюються, що ціни на чорне золото підуть вниз, оскільки ринок очікує приходу іранської нафти в найближчі місяці.