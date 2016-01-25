Влада Росії впевнена, що ціна нафти цього року буде вищою за $30

Середньорічна ціна на нафту в 2016 році буде вищою за 30 доларів за барель, заявив журналістам міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ТАСС.

"Я думаю, що деяке ребалансування буде. Середньорічна ціна на нафту буде не така, як сьогодні - буде вищою", - сказав він.

Голова Мінекономрозвитку також зазначив, що бачить потенціал відновлення нафтових цін.

"Зростання попиту - це факт, що в 2015 році на 1,5 млн барелів приблизно попит збільшився. Глобальна економіка на 3 відсотки зросла, отже, попит точно зросте", - вважає Улюкаєв.

Також Улюкаєв заявив, що тенденція до зниження ВВП Росії в грудні 2015 року, за попередніми даними, не збереглася.

"Я думаю, що тенденція (до падіння ВВП) не продовжиться - у мене таке очікування. Грудень до листопада не погіршився - це я так очікую", - сказав він.

Раніше Улюкаєв повідомляв, що, за попередньою оцінкою, спад ВВП РФ у 2015 році становив 3,9%. Останній прогноз Мінекономрозвитку передбачав спад в цілому за рік на рівні 3,7-3,8%.

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Міністр також заявив журналістам, що девальвація рубля не стала драйвером зростання для російської економіки через нестачу інвестицій і виробничих потужностей.

"Проблема в тому, що зниження витрат призводить до зростання тоді, коли у тебе є, або багато виробничих потужностей, або ти можеш швидко в них інвестувати. У нас зараз немає великої кількості виробничих потужностей, на відміну від минулих епізодів. З іншого боку - ми, на жаль, інвестуємо недостатньо", - зазначив Улюкаєв.

У даний час російське міністерство переглядає оцінки на 2016 рік.