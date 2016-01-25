Ціни на нафту знову падають

Ціни на нафту не змогли утриматися вище психологічного рівня у 32 долари за барель і після декількох годин зростання перейшли до зниження.

Вартість бареля Brent на торгах у Лондоні знижувалася на 1,03% до 31,83 долара, пише Прайм.

Експерти пов'язують зростання нафти в останні дні зі спекулятивними факторами. Напередодні Європейський Центральний банк заявив про намір продовжити стимулюючу економічну політику, що й стало каталізатором зростання цін на нафту відразу на 10%.

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Однак, як відзначають експерти, обсяг пропозиції на нафтовому ринку, як і раніше, перевищує попит та існує ймовірність нового падіння цін.