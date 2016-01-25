Ціни на нафту знову падають
10:55, 25 січня 2016Енергетика
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Нафта марки Brent опустилася нижче за $32.
REUTERS
Ціни на нафту не змогли утриматися вище психологічного рівня у 32 долари за барель і після декількох годин зростання перейшли до зниження.
Вартість бареля Brent на торгах у Лондоні знижувалася на 1,03% до 31,83 долара, пише Прайм.
Експерти пов'язують зростання нафти в останні дні зі спекулятивними факторами. Напередодні Європейський Центральний банк заявив про намір продовжити стимулюючу економічну політику, що й стало каталізатором зростання цін на нафту відразу на 10%.
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Однак, як відзначають експерти, обсяг пропозиції на нафтовому ринку, як і раніше, перевищує попит та існує ймовірність нового падіння цін.
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