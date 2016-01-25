Запаси газу в підземних сховищах України скоротилися до 11,7 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 16 по 23 січня скоротилися на 5%, або на 639 млн кубометрів - до 11,683 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ збільшився до 88 млн куб. м з 73 млн куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує купувати газ у 2016 році за ціною менш як 200 дол. за тисячу кубометрів.

Водночас, у бюджеті на 2016 рік закладена середня ціна на газ для України на рівні 225 дол. за тисячу кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна має комфортний запас газу, і купуватиме його лише за найвигіднішою ціною, а необхідності купувати великі обсяги на даний момент немає.