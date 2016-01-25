Україна за вихідні збільшила імпорт газу зі Словаччини

Україна за вихідні дні, 23 і 24 січня, збільшила добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини на 2,5% порівняно з попереднім днем - до 38,06 млн куб. м з 37,14 млн куб. м.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна на 25 та 26 січня подала заявку на імпорт газу в обсязі 38,097 млн куб. м.

Крім цього, за даними «Укртрансгазу», добовий обсяг імпорту газу з Польщі на сьогодні становить 2,7 млн куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром».

Україна 16-17 січня збільшила добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини, яка покриває на сьогодні близько 90% потреб України в імпортному паливі, на 23% порівняно з попереднім днем - до 34 млн куб. м.

НАК «Нафтогаз України» у результаті проведених у грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 млрд куб. м природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 млн дол. кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як зазначили у «Нафтогазі», вартість природного газу варіюється від 188 до 211 дол. за тис. куб. м.