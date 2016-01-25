У російському "Лукойлі" вважають неможливим існування світу за нафти по $30

Світ не може існувати за вартості нафти в $30 за барель, заявив в інтерв'ю ТАСС віце-президент «Лукойлу» Леонід Федун.

«Звичайно, далі продавлювати ринок вниз ще можна, але економічно це вже не має сенсу. Це з точки зору спекулянтів. З точки зору технології, світ по $30 за барель існувати не може. Цієї нафти буде недостатньо», – сказав топ-менеджер нафтової компанії.

За словами Федуна, собівартість більшої частини нафти, що видобувається у світі, перевищує $30. Якщо такі ціни збережуться, то «нафти просто не буде». Як вважає віце-президент «Лукойлу», в такому випадку виникне дефіцит і відбудеться досить сильний відскік видобутку».

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Говорячи про прогнози середньорічної ціни на нафту в 2016 році, Федун зауважив, що «ринок нафти досить дивний, і ціна слабо пов'язана з реальними подіями».

«Прогноз можна робити тільки виходячи зі щохвилинної ситуації. От сьогодні "бах" – $30, вчора було $50. Дуже велика невизначеність. Передбачити ціну неможливо, коли стадо інвесторів з інстинктами тварин носиться то взад, то вперед», – заявив Федун.

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Водночас, як додав Федун, нафтові ціни повернуться, якщо ОПЕК скоротить квоти на видобуток вуглеводнів. Таке рішення картель, на думку віце-президента «Лукойлу», може прийняти «в травні або влітку».