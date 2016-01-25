Ціни на нафту продовжують падати

Світові ціни на нафту як і раніше знижуються на тлі побоювання збільшення глобального надлишку на ринку, повідомляє Прайм с посиланням на дані торгів.

Станом на 18:43 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,93% - до 31,55 долара за барель, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 5%, до 30,58 долара за барель.

Ціни на нафту зросли наприкінці минулого тижня на очікуваннях нових заходів стимулювання від центральних банків Європи і Японії і очікувань, що заметіль у східній частині США стимулюватиме попит на паливо. Тим не менш, багато аналітиків попереджали, що ралі навряд чи триватиме довго, оскільки глобальне виробництво продовжує перевищувати попит.

Китайські дані, опубліковані в понеділок, показали, що використання дизеля впало в 2015 році порівняно з попереднім роком. Китай є другим за величиною споживачем нафти в світі, і уповільнення темпів економічного зростання країни чинить тиск на ціни на нафту та інші фінансові ринки протягом останніх місяців.

Крім цього, негативний вплив на котирування завдало рішення Саудівської Аравії зберегти інвестиції в енергетичні проекти. За словами глави саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco Халіда аль-Фалиха (Khalid al-Falih), на даний час компанія витрачає стільки ж, скільки раніше, до падіння цін на нафту, сигналізуючи, що не здаватиметься у своїй боротьбі з конкурентами; компанія визначила свою стратегію у відповідь на дешеву нафту.

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Світовий попит на нафту сильно зріс в 2015 році, оскільки споживачі скористалися нижчими цінами, але деякі аналітики говорять, що тенденція навряд чи продовжиться цього року. "Ми сумніваємося стосовно падіння цін з 40-50 доларів за барель до 20-30 доларів за барель", - наводить газета The Wall Street Journal думку аналітиків Morgan Stanley.