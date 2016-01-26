Ціна на нафту Brent знову впала нижче $30 за барель
На лондонській біржі ICE Futures Europe нафту опустилася нижче $30 за барель о 6:00 за київським часом — з $30,05 до $29,96.
Ціна на барель Brent опускалася до $29,81, передає РБК.
Станом на 6:25 барель північноморської нафти коштує $29,97.
Раніше у ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі вартість американської нафти WTI опустилася нижче $30 за барель. Станом на 6:30 за Києвом барель WTI торгувався на рівні $29,71.
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Нинішнє зниження цін на нафту, як пише Bloomberg, пов'язане із заявою глави саудівської нафтової компанії Saudi Aramco Халіда аль-Фаліха про збереження на колишньому рівні планів щодо інвестицій в енергетичні проекти.
Крім того, на ціну вплинуло падіння попиту на дизельне паливо в Китаї (у грудні 2015 року споживання палива дизельного там скоротилося на 5,6% порівняно з аналогічним періодом у 2014 році).
Нагадаємо, вчора міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що середньорічна ціна на нафту в 2016 році буде вищою 30 доларів за барель.