Єврокомісія зможе отримувати доступ до цін "Газпрому" для країн ЄС - Ъ

За новими поправками до законодавства, всі міжурядові угоди з енергетики повинні узгоджуватися з Єврокомісією до їхнього підписання, а всі неєвропейські постачальники газу — повідомляти регулятору про параметри довгострокових контрактів, передає "КоммерсантЪ".

Зазначається, що в розпорядженні "Ъ" є два законопроекти Єврокомісії (ЄК), які повинні стати базовими документами для створюваного енергосоюзу ЄС.

Так, перший присвячений створенню механізму обміну інформацією про підготовлювані та укладені угоди у сфері енергетики. Другий - істотні поправки до Директиви про безпеку газових постачань від 2010 року, прийнятої у відповідь на російсько-українську газову кризу 2009 року.

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Згідно з першим документом, жодна країна ЄС більше не зможе укласти міжурядові угоди в енергетичній сфері без схвалення ЄК.

Тепер якщо країна ЄС захоче підписати з іншою державою міжурядову угоду в енергетиці, вона повинна повідомити ЄК про початок переговорів і регулярно повідомляти про їхній хід. ЄК отримує право надіслати на переговори свого спостерігача. Той, у свою чергу, може давати поради переговірникам, як зробити так, щоб документ не суперечив законодавству ЄС. Підсумкова угода має бути схвалена Брюсселем перед підписанням і перед ратифікацією.

При цьому нововведення не поширюються на комерційні контракти, і, щоб закрити цей пробіл, ЄК пропонує зобов'язати всіх партнерів постачальників газу з-за меж ЄС надавати дані про свої довгострокові (більше року) контракти на купівлю газу.

Повідомити потрібно буде термін дії контракту, мінімальні та максимальні добові, місячні та річні обсяги, точки здачі газу, а також контрактні умови припинення поставок.

Але ключове положення документа в тому, що ЄК зможе отримати доступ не тільки до нецінової інформації, але і до всього контракту цілком. Якщо він, на думку місцевого регулятора або ЄК, "може зашкодити безпеці поставок", Брюссель має право попросити такий контракт (а також всі додатки до нього) у покупця газу для оцінки впливу на безпеку".

Таким чином, Брюссель може отримати офіційний доступ до цін та індивідуальних для кожної країни формул "Газпрому".