Exxon погіршила прогноз попиту Китаю на енергоносії

За прогнозом Exxon в період до 2025 року попит на енергоносії в Китаї щорічно зростатиме на 2,2%, що на 10% менше, ніж компанія очікувала раніше, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

"У понеділок стало відомо, що споживання дизельного палива в Китаї в 2015 році знизилося порівняно з минулим роком. Після появи цих даних ціни на нафту впали на 7,4% до 29,80 долара/барель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, сумарно обсяг зниження еквівалентний річному споживанню нафти в Бразилії.

Читайте такожПутін звинувачує Китай в обвалі світових цін на нафту

Видання нагадує, що минулого тижня консалтингова компанія ESAI Energy випустила дослідження, в якому стверджується, що темпи збільшення попиту на нафту в Китаї на період до 2030 року будуть більш ніж вдвічі меншими порівняно з періодом між 2000 роком і теперішнім часом.

У 2015 році китайська економіка зростала мінімальними темпами за чверть століття. ВВП країни збільшився на 6,9%, споживання енергоносіїв зросла лише на 0,9%.

Читайте такожЦіни на нафту продовжують падати

На думку аналітиків, якщо така ситуація з китайським попитом збережеться, то в поєднанні з перенасиченістю ринку це поставить під питання стабільність нафтогазових компаній у всьому світі, пише WSJ.