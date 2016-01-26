Україна хоче відновити експорт електроенергії в Білорусь і Молдову

Україна з другого кварталу 2016 року планує відновити експорт електроенергії в Білорусь і Молдову, постачання якої були припинені в 2014 році з-за гострого дефіциту енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій.

Про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік.

"З другого кварталу експортні можливості будемо виставляти на аукціон. Будемо завантажувати Білорусь та Молдову", - сказав Светелік, додавши, що Міненерговугілля вже веде переговори про відновлення поставок електроенергії з учасниками українського ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази порівняно з 2014 роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".

На сьогоднішній день Україна експортує електроенергію до країн ЄС.