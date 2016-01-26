Южно-Українська АЕС знизила на 40% потужність енергоблоку №2 через відключення насоса в реакторній установці

Южно-Українська АЕС 26 січня знизила на 40% потужність енергоблоку №2 через відключення одного з чотирьох головних циркуляційних насосів, які здійснюють подачу теплоносія до активної зони ядерного реактора.

Як повідомили в прес-службі "Енергоатому", 26 січня о 13:15 енергоблок №2 Южно-Української АЕС розвантажений з 1 030 МВт (номінальний рівень потужності) до 600 МВт.

"Причиною розвантаження стало відключення головного циркуляційного насоса №1", - йдеться в повідомленні.

"Радіаційна обстановка на Южно-Українській АЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 26 січня 2016 складає 10 мкР/год. Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - додали в "Енергоатомі".

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Оператором АЕС є держкомпанія "Енергоатом".

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Южно-Українська АЕС – це 3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.