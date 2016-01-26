Кувейт прогнозує дешеву нафту до кінця року

Світові ціни на нафту в 2016 році залишаться низькими, у першому півріччі середня ціна, швидше за все, виявиться нижче 30 доларів, проте вже в другій половині року перевищить цю позначку, заявила офіційний представник Кувейту в ОПЕК Наваль аль-Фузайа, повідомляє РБК.

"Причиною збереження низьких цін вона назвала перевиробництво та низькі темпи зростання попиту, в результаті чого пропозиція на світовому нафтовому ринку стабільно перевищує попит", - говориться в повідомленні.

"Приріст світового попиту на нафту складе, як очікується, близько 1,2 мільйона барелів на добу, що менше, ніж минулого року", - зазначила аль-Фузайа, пояснивши, що втрати від падіння цін на нафту змусили багатьох виробників заради збереження доходів збільшити видобуток.

Представник Кувейту в ОПЕК особливо підкреслила, що в розвинених країнах накопичені великі запаси нафти, і це також чинитиме тиск на рівень цін.

"Запаси вище, ніж у середньому за п'ять років, що ускладнює ситуацію, особливо напередодні припинення НПЗ у другому кварталі. Так що перша половина року, мабуть, буде складною", - зазначила вона.

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Говорячи про можливість проведення екстреного засідання ОПЕК, на якому могли б порушити питання про зміну політики нафтового картелю в умовах збереження низьких цін, аль-Фузайа пояснила, що будь-яка зустріч без реальних результатів лише погіршить ситуацію на ринку. Прийняття ж дійсно ефективних заходів, на думку аль-Фузайа, неможливе без спільних дій ОПЕК та країн, які не входять до картелю, останні ж, за словами представника Кувейту, готові до співпраці лише на словах.

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Позицію аль-Фузайа підтримав і міністр нафти і фінансів Кувейту Анас аль-Салех. За його словами, політика картелю довела свою ефективність і проведення надзвичайного засідання було б безглуздим.