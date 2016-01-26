Світовий банк погіршив прогноз цін на нафту

За прогнозами експертів банку, середня вартість бареля суміші Brent цього року складе 37 доларів, а не 51 долар, як передбачалося раніше, повідомляє Прайм.

"В якості причин перегляду цін експерти називають повернення на нафтовий ринок Ірану, ефективну роботу американських нафтовидобувачів зі зниження витрат і теплу зиму в деяких регіонах, що призвела до зниження попиту на паливо", - йдеться в повідомленні.

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Тим не менш, у середньостроковій перспективі аналітики чекають відновлення вартості чорного золота. На їхню думку, нинішня ціна не відображає фундаментальні зміни, що сталися останнім часом на ринку.

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Крім того, деякі виробники нафти будуть змушені знизити або зовсім припинити видобуток через високу собівартість.