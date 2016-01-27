Нафта марки Brent торгується близько $32 за барель

Після різкого зростання у вівторок ввечері, світові ціни на нафту в середу торгуються різноспрямовано, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Це викликано публікацією даних Американського інституту нафти (API),а також очікуванням інформації від Міністерства енергетики США щодо тижневих запасів нафти в країні", - йдеться в повідомленні.

На 07:12 ціни квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш сорту Brent зросли на 1,43% - до 32,19 долара за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI навпаки, подешевшали на 1,88% і впали нижче 31 долара - до 30,87 долара за барель.

Напередодні вдень нафтові котирування перейшли до різкого зростання 5-6%. Цього стрибка сприяло заяву глави компанії Saudi Aramco Аміна Нассера (Amin Nasser), який заявив про зростання вартості "чорного золота" до кінця поточного, 2016 року. Він пов'язує це з тим, що високовартісні компанії-виробники сировини покинуть світовий ринок, а попит на вуглеводні буде рости більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день в 2016 році.

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Нафта сорту WTI знову розгорнулася в "червону" зону після публікації даних API: згідно з доповіддю, запаси нафти в США минулого тижня значно зросли - на 11,4 мільйона барелів. Аналітики ж очікували показника на рівні 3,5 мільйона барелів.

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Гравці нафтового ринку також чекають публікації даних про запаси нафти в США від міністерства енергетики країни: вони будуть опубліковані сьогодні. Аналітики вважають, що комерційні запаси в США протягом минулого тижня, який завершився 22 січня, збільшилися на 3,452 мільйона барелів - до 489,9 мільйона. Тижнем раніше запаси нафти в країні також зростали на 4 мільйони барелів, або на 0,8% - до 486,5 мільйона барелів.