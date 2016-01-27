У Росії цього року звільнять до 10 тисяч шахтарів

У 2016 році в Росії буде звільнено до 10 тисяч працівників вугільної галузі, повідомляє FlashSiberia з посиланням на заяву голови Росуглепрофа Івана Мохначука.

"Скорочення можуть охопити до 10 тисяч осіб", - сказав він.

Мохначук пов'язує майбутні звільнення з кризою в російській вугільній галузі.

Він додав, що цього року плануються до закриття 5-6 шахт в Кузбасі, Хакасії, в Печорському та Ростовському вугільних басейнах.

Читайте такожЗавод корпорації "Роснано" - гордості Росії визнали банкрутом

На даний час у вугільній галузі працюють 144 тисяч осіб, у тому числі безпосередньо задіяні на видобутку вугілля близько 87 тисяч, решта - на збагачувальних фабриках та допоміжних виробництвах.