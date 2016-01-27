Німецько-український консорціум виконає переоснащення двох підстанцій "Укренерго" на 18 мільйонів євро

Державна компанія "Укренерго" та німецько-український консорціум "Alstom/ЧЕСМ" підписали контракт на технічне переоснащення підстанції "Кіровська" (330 кВ) та підстанції "Дніпро-Донбас" (330 кВ).

Як повідомили в прес-службі "Укренерго" контракт підписано за підсумками проведених міжнародних конкурсних торгів та є першим документом у рамках реалізації спільної з урядом Німеччини та банком KfW програми співробітництва в енергосекторі.

Як повідомляється, що вартість контракту - 18,1 мільйона євро, термін виконання - 3,5 року.

"Головною метою проекту є підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом реконструкції підстанцій, часто обладнаних приладами, давно відпрацювали свій термін експлуатації, гарантований виробником", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Довідка УНІАН. Компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. Компанія є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.