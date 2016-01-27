Україна з початку опалювального сезону відібрала зі сховищ 5,5 мільярда кубів газу

Україна з початку опалювального сезону відібрала з підземних сховищ 5,5 мільярда кубометрів природного газу, повідомив на прес-конференції в Києві керівник прес-служби держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Станом на сьогоднішній ранок в ПСГ знаходиться 11,402 мільярда кубометрів газу. З початку опалювального сезону було відібрано 5,470 мільярда кубометрів", - сказав Белявський.

При цьому він зазначив, що обсяги газу в сховищах зараз на 26% більші, ніж станом на аналогічну дату минулого року.

Читайте такожЗапаси газу в підземних сховищах України скоротилися до 11,7 мільярда кубів

Також Білявський розповів, що на сьогодні Україна імпортує майже 40 мільйонів кубометрів газу на добу: 37 мільйонів кубометрів зі Словаччини, і 2,1 мільйона кубометрів з Угорщини. Добовий відбір газу зі сховищ становить 90 мільйонів кубометрів. Поставки від українських газодобувних компаній - 50 мільйонів кубометрів.