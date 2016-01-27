Демчишин: Україна скоротить імпорт газу на 20-30% - весь обсяг можна закупити в ЄС

Україна у 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м і здійснювати закупівлі переважно за реверсивною схемою у країнах Євросоюзу.

Про це повідомив за підсумками засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ми імпортуємо 11-13 млрд кубометрів. Є різні сценарії. І потужності з реверсу достатні, щоб закрити цей обсяг», - сказав міністр.

Нагадаємо, Україна в 2015 році збільшила імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком у два рази, - до 10,3 млрд куб. м. Також Україна скоротила імпорт газу з території РФ в порівнянні з 2014 роком до 6,1 млрд куб. м з 14,5 млрд куб. м, що є історичним мінімумом.

Як відомо, до 2014 року Україна майже повністю покривала свої потреби в імпортному газі за рахунок поставок з Росії за контрактом з "Газпромом". Наприклад, в 2013 році Україна закупила у "Газпрому" близько 26 млрд куб. м газу, в 2012 році - 33 млрд кубометрів.

Всього в 2015 році Україна імпортувала з ЄС і РФ 16,4 млрд куб. м газу, що на 16% нижче за показник 2014 року, коли обсяги закупленого «блакитного палива» становили 19,6 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його вища ціна в порівнянні з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 дол. за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол.