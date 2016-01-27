Южно-Українська АЕС відключила на ремонт 2-й енергоблок

Южно-Українська АЕС 27 січня відключила від енергомережі блок №2, на якому 26 січня відключився один з чотирьох головних циркуляційних насосів, які здійснюють подачу теплоносія до активної зони ядерного реактора, йдеться в повідомленні «Енергоатома».

"27 січня о 12:12 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою», - йдеться у повідомленні держкомпанії.

«Радіаційна обстановка на Южно-Українській АЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, і на 27 січня 2016 року становить 10 мкР/год», - додали в «Енергоатомі».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Южно-Українська АЕС змушена була знизила на 40% потужність енергоблоку №2 через відключення одного з чотирьох головних циркуляційних насосів.

Як повідомили в прес-службі «Енергоатому», 26 січня о 13:15 енергоблок №2 Южно-Української АЕС був розвантажений з 1 030 МВт (номінальний рівень потужності) до 600 МВт.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Оператором АЕС є держкомпанія «Енергоатом».

Южно-Українська АЕС – це 3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.