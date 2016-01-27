Демчишин анонсував газові переговори з Росією за участю Євросоюзу

Україна планує до кінця березня провести переговори з Російською Федерацією з газових питань, однак формат зустрічі передбачатиме участь Євросоюзу, повідомив після закінчення засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«До кінця березня. Те, що до кінця березня все буде врегульовано, сумнівів немає», – сказав міністр, відповідаючи на запитання про формат домовленостей про постачання газу на другий квартал 2016 року.

При цьому Демчишин підкреслив, що газ – не єдина тема переговорів. «Переговори будуть. Але у нас є багато питань – транзит, передача газу на західному та східному кордонах, є попит на нашу трубу, щодо ядерного палива, багато питань, – сказав міністр. – Але в тристоронньому форматі (за участю ЄС – УНІАН)».

Він зазначив, що в ході газових переговорів важливо сформувати принцип поставок. «У нас минулого року суттєво зменшилося споживання, що дає нам право формувати новий баланс із розумінням того, що залежність від зовнішніх поставок уже буде меншою. І тому буде це Росія чи ЄС, буде багато чинників», – сказав Демчишин.

Раніше він повідомив, що Україна планує імпортувати в 2016 році близько 11-13 млрд кубометрів палива, що на третину менше обсягів, закуплених у 2015 році.

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Як повідомляв УНІАН, формат переговорів із питань постачання та ціни російського газу для України за участю Європейського Союзу вперше був використаний восени 2014 року для вирішення паливної кризи, що виникла у зв'язку з бойовими діями на сході України, а також прагненням Києва знизити вартість газу, яка становила на той момент близько 500 дол. за тисячу кубометрів без урахування знижки. Сторони домовилися про так званий зимовий і літній пакети умов поставок палива. Домовленість про зимовий пакет на 2016 рік була досягнута восени 2015 року. Ця домовленість має тимчасовий характер і діє до 31 березня 2016 року. Надалі сторони повинні знайти новий компроміс у питанні поставок палива, якщо вони будуть необхідні.

Водночас, навесні 2016 року Україна очікує розгляду позовів проти російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма (Швеція). Позовні заяви містять претензії до формування ціни газу, обсягів транзиту, вартості транзиту, а також містять низку інших чутливих для України питань.