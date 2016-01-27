Іран готується стати конкурентом Росії на газовому ринку Європи

Іран зайнявся розробкою проектів, які дозволять Тегерану почати поставки газу до Європи протягом двох років. Про це The Wall Street Journal розповів Аліреза Камелі, керуючий директор Іранської національної газової компанії (National Iranian Gas Company, NIGC).

За словами Камелі, зараз Іран розглядає кілька варіантів, які дозволять країні «приєднатися до міжнародного клубу СПГ». Одним із проектів є відновлення будівництва заводу Iran LNG, яке було припинено після запровадження санкцій проти Тегерана. На той момент він був готовий на 40%. Камелі уточнив, що для повної реалізації проекту потрібно ще три-чотири роки.

Ще одним варіантом є будівництво газопроводу дном Перської затоки в Оман. Ця країна володіє СПГ-інфраструктурою, яку потенційно міг би використовувати Іран. За словами Камелі, влада Оману погодилася реалізувати цей проект протягом двох років. Місцеві чиновники не відповіли WSJ на запит з проханням про коментарі.

Керуючий директор NIGC також повідомив, що компанія веде переговори з європейськими корпораціями, у тому числі з Golar LNG, про будівництво плавучих заводів зі скраплення газу. Камелі уточнив, що реалізація проекту займе менше двох років». У Golar відмовилися коментувати ці дані.

Камелі підкреслив, що як тільки СПГ-інфраструктура буде готова, початок експорту до Європи, «звісно, розглядатиметься». Він також додав, що найкоротшим шляхом вважається відправка іранського газу трубопроводом через Туреччину, однак створення необхідних для збільшення експорту умов «не виглядає можливим» з економічної точки зору, передає РБК.

На початку січня керуючий з міжнародних справ Іранської національної газової компанії Азізола Рамезані допустив будівництво трубопроводу для постачання газу до Європи. Він пояснив, що Росія для поставок газу до Європи використовує трубопровід протяжністю 3 тис. км. Представник NIGC заявив, що Іран також може вийти на цей ринок, проклавши таку трубу.

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Представники Європейського Союзу відзначають, що Іран може стати ключовим постачальником природного газу і допомогти зменшити блоку свою залежність від Росії, пише WSJ. При цьому, за словами одного з чиновників ЄС, початок поставок протягом двох років «звучить не дуже реалістично». Співрозмовник газети послався на внутрішні оцінки Єврокомісії.

17 січня США і Євросоюз скасували санкції у зв'язку з тим, що Іран виконав домовленості щодо ядерної програми. Скасування санкцій спровокувало падіння цін на нафту.