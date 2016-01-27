Гуртові ціни на бензин у США впали нижче $1 за галон вперше з 2009 року

У США лютневі ф'ючерси на бензин впали на ранкових торгах у середу на 5,2% до ¢99,24 за галон, повідомляє Financial Times. За даними видання, зниження цін до рівня січня 2009 року відбулося після звіту Міненерго США, який продемонстрував зростання запасів енергоносіїв, передає РБК.

До недавнього часу ціни на бензин падали повільніше, ніж на нафту, що відображало посилення попиту на нього і поліпшення стану американського ринку праці, відзначає FT. З початку року на Нью-йоркській товарній біржі бензин подешевшав на 18,8%, а нафта марки Brent — на 13%.

Запаси бензину зросли в США до 248,5 бар., що стало максимумом з 1990 року. Запаси нафти в країні також оновили історичний рекорд, збільшуючись третій тиждень поспіль.

За тиждень до 22 січня американські нафтові резерви зросли на 8,4 млн бар. до 494,9 млн бар. Тижневий приріст виявився максимальним з квітня 2015 року і в два рази більшим за прогноз аналітиків, які очікували його на рівні 4 млн бар.

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Збільшення запасів нафти посилило негативні настрої на ринку, пише FT. На думку аналітика Deutsche Bank Майкла Сюе, в найближчі п'ять місяців нафтові резерви будуть чинити подальший тиск на ціни, оскільки надлишок нафти очевидно буде відправлятися в США на зберігання.