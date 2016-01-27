Нафта перейшла до зростання: ціна Brent піднялася вище $34

Вартість квітневих контрактів на нафту Brent у середу перевищила 34 долари за барель.

Про це свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Зокрема, на 19.14 за київським часом ціна квітневих ф'ючерсів на Brent росла на 4,24% - до 33,93 долара за барель, раніше досягала вже 34,02 долара.

Станом на 19:30 квітневі ф'ючерси Brent торгувалися на рівні $34,1 за барель.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту WTI додавала 3,45%, до 32,53 долара за барель.

Між тим, раніше стало відомо, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 22 січня, збільшилися на 8,4 мільйона барелів, або на 1,7% - до 494,9 мільйона барелів, повідомило Міненерго країни. При цьому аналітики прогнозували зростання на 3,277 мільйона барелів.