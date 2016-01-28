Ціни на нафту зросли на тлі заяв Росії про переговори з ОПЕК

Квітневі ф'ючерси марки Brent 27 січня завершили торги на лондонській біржі на рівні $33,86 за барель, що вище від рівня закриття попередньої торгової сесії на понад $2, передає РБК з посиланням на Reuters.

Максимум у середу був зафіксований близько 19:00 за Києвом, коли барель нафти Brent торгувалася на рівні $34,32, свідчать дані торгів.

На відкритті торгів 28 січня, за даними на 03:05 за київським часом, нафта марки Brent торгується на рівні $33,60 за барель.

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Нагадаємо, вчора глави низки нафтових компаній Росії після наради у міністра енергетики Олександра Новака повідомили, що Росія і країни ОПЕК планують провести переговори про можливе зниження видобутку нафти.