Рада продовжила мораторій на виплату боргів "Енергоатома"

Верховна Рада підтримала закон про забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", що передбачає продовження мораторію на виплату боргів для держкомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході голосування даний законопроект підтримали 235 депутатів при 226 необхідних.

Голова комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський, виступаючи перед голосуванням, зазначив, що загальна заборгованість перед компанією "НАЕК "Енергоатом" становить 15 мільярдів гривень, а заборгованість компанії перевищила 10 мільярдів гривень.

"За 2014-2015 роки заборгованість державної компанії "Енергоринок" перед "Енергоатомом" зросла майже на 5 мільярдів гривень", - додав він.

За словами Домбровського, даний законопроект забезпечить енергетичну безпеку країни, так як не дозволить кредиторам компанії почати процедуру її банкрутства.

"Сьогодні є бажання деяких компаній забрати штучні борги в сотні мільйонів гривень. У нас 1 січня закінчився термін дії процедури банкрутства, а 5 січня вже державні виконавці Міністерства юстиції почали вимагати розрахунку за псевдодолгам, які виникли в далеких 90-х роках. Можу навести приклад, коли загальний борг становить 2,5 мільйона гривень, а до оплати хочуть забрати 120 штучно накручені боргів з "Енергоатома", - сказав депутат.

Читайте такожГолова комітету Ради з ПЕК за якнайшвидше ухвалення закону про забезпечення розрахунків перед "Енергоатомом"

Як повідомляв УНІАН, Домбровський зазначав, що прийняття зазначеного закону забезпечить стабільну роботу НАЕК "Енергоатом", що, в свою чергу, дасть час і можливість для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, вирішення питань диверсифікації джерел постачання ядерного палива в Україну, продовження строку безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС України, а також забезпечить об'єднання з європейською енергосистемою ENTSO і експортом електроенергії в ЄС.

Домбровський також зазначав, що можливе порушення в судах справ про банкрутство "Енергоатому" призведе до вимог комерційних банків достроково погасити поточні кредити підприємства, та перегляду процентних ставок за кредитами в напрямку збільшення.

Читайте також"Енергоатом" у 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії на 42%

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.