До укладення нового договору ціна за транзит російського газу не зміниться - Демчишин

Україна до укладення нового договору здійснюватиме транзит російського газу за старими тарифами без урахування підвищення його вартості на 50%, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин на інвестиційному форумі в Києві.

"У нас зараз немає бази для того, щоб виставити рахунки Росії - УНІАН) за новими тарифами, бо не підписаний договір. Ми працюємо за тими договорами, які існують", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, ставка транзиту в першому кварталі 2015 року становила 2,88 долара за тисячу кубометрів на кожні 100 кілометрів.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів. При цьому за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.