До укладення нового договору ціна за транзит російського газу не зміниться - Демчишин
Глава Міненерговугілля наголосив, що на даний момент відомство працює за тими договорами, які існують.
Україна до укладення нового договору здійснюватиме транзит російського газу за старими тарифами без урахування підвищення його вартості на 50%, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин на інвестиційному форумі в Києві.
"У нас зараз немає бази для того, щоб виставити рахунки Росії - УНІАН) за новими тарифами, бо не підписаний договір. Ми працюємо за тими договорами, які існують", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.
Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, ставка транзиту в першому кварталі 2015 року становила 2,88 долара за тисячу кубометрів на кожні 100 кілометрів.
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Довідка УНІАН. Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів. При цьому за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 мільярда кубометрів.
Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.
У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.