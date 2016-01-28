BlackRock прогнозує банкрутство 400 енергокомпаній через низькі ціни на нафту

Близько 400 енергетичних компаній не зможуть пережити падіння світових цін на нафту, оскільки через низьку вартість сировини будуть не в змозі виконати зобов'язання за облігаціями.

Таку думку висловив голова ради директорів найбільшої в світі інвестиційної компанії BlackRock Лоренс Фінк, передає Bloomberg.

На думку Фінка, нафтові ціни ще довго будуть знижуватися. Він не дав прогнозу вартості вуглеводнів, і не назвав компанії, які можуть постраждати від падіння котирувань. У той же час, за його словами, низькі ціни на нафту сприятливі для споживачів.

З початку року нафтові ціни скоротилися приблизно на 15%. Зокрема, 21 січня котирування Brent і WTI на деякий час опустилися нижче $28 за барель. 28 січня до середини біржових торгів вартість бареля Brent наблизилася до $34, а WTI – до $33, пише Slon.ru.

Читайте такожСвітовий банк погіршив прогноз цін на нафту

Низькі ціни на нафту також негативно позначилися на ситуації з кадрами в нафтовій галузі. Як йдеться в дослідженні Oil&Gas Global Salary Guide міжнародної рекрутингової компанії Hays, за останні 12 місяців 93% роботодавців проводили скорочення персоналу.

Третина учасників опитування Hays повідомили, що самі втратили роботу. Усього в дослідженні взяли участь 32 тисячі осіб (28 тисяч – зайнятих у нафтогазовій галузі та 4 тисячі представників роботодавців) із 178 країн.