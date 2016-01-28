Польща хоче знизити залежність від російського газу - побудує газопровід до Норвегії

Польська газова компанія PGNiG має намір до 2022 року побудувати газопровід в Норвегію, що дозволить Польщі значно знизити залежність від російського газу, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву компанії.

Річне споживання газу Польщі оцінюється в 16 мільярдів кубометрів, при цьому частка російського газу становить 10,2 мільярда кубометрів.

"До 2022 році ми хочемо мати технічну можливість отримувати кілька мільярдів кубометрів газу з півночі", - йдеться в повідомленні компанії.

Подробиці проекту компанія наразі не розкриває, обіцяючи зробити це пізніше протягом поточного року.

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Наголошується, що Євросоюз планує значно знизити залежність від російського газу.