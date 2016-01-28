Ціна нафти Brent піднялася вище $35

Вартість нафти марки Brent на біржі ICE різко зросла. Під час пообідніх торгів вартість ф'ючерсів на Brent з постачанням в березні 2016 року, торги якими закриваються завтра, піднялася до позначки $35,18 за барель, що приблизно на 6,28% вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Одночасно з цим вартість квітневих ф'ючерсів підскочила до $36,72 за барель, що 8,22% вище рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Стрибок нафтових котирувань стався після того, як у четвер голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Росія може взяти участь у зустрічі ОПЕК, на якій обговорять можливе зниження видобутку нафти.

Нараду зараз намагаються скликати країни ОПЕК, вона повинна пройти в лютому, пояснив Новак. У ній, як очікується, будуть брати участь як члени організації, так і країни, що не входять в ОПЕК.

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Зростання цін на нафту призвело до нового зміцнення курсу російського рубля. Вартість долара на Московській біржі впала до 75,473 руб., що майже на 3% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Курс євро опустився приблизно на 2,7% — до 82,342 руб.