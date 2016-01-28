Саудівська Аравія обігнала Росію за видобутком нафти

Саудівська Аравія в листопаді випередила Росію за обсягами видобутку нафти, виробляючи в середньому 10,13 мільйона барелів на добу, свідчать дані Росстату, повідомляє Прайм.

Росія в листопаді добувала 10,01 мільйона барелів на добу. При цьому в жовтні РФ займала перше місце, обігнавши Саудівську Аравію і видобуваючи 10,359 мільйона барелів на добу.

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В цілому країни ОПЕК в листопаді видобували 31,695 мільйона барелів на добу, з них Ірак - 4,307 мільйона барелів на добу.

За даними Росстату, експорт нафти з Росії в січні-листопаді 2015 року збільшився на 8,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року — до 222,3 мільйона тонн.

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Питома вага експорту нафти в загальному обсязі російського експорту в січні-листопаді становила 26,5%, в експорті паливно-енергетичних товарів – 41,6% (у січні-листопаді 2014 року - відповідно 31,4% і 44,8%).

У листопаді середня фактична експортна ціна на нафту становила 312,5 долара за тонну (93% до жовтня 2015 року). При цьому ціна на нафту Urals на світовому ринку становила 307,4 долара за тонну (90% до жовтня 2015 року).