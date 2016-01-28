"Укрнафта" спростовує інформацію ЗМІ про втручання представників компанії в роботу виконавчої служби

«Укрнафта» спростовує інформацію ЗМІ про неправомірне втручання у грудні 2015 року представника компанії в роботу органів Державної виконавчої служби, а також невиконання судового рішення через узгоджені дії з обслуговуючим банком.

«Зазначена інформація, поширена ЗМІ, не відповідає дійсності. Викладена в листі так званого «Міжнародного комітету захисту прав людини» інформація є недостовірною, що підтверджує лист відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби», - йдеться в повідомленні «Укрнафти».

При цьому в компанії повідомили, що господарський суд міста Києва в серпні 2015 дійсно прийняв рішення про стягнення коштів з «Укрнафти» на користь компанії «Інтербізнесконсалт», яка звернулася з позовом на підставі угоди з російською компанією-кредитором.

«На думку ПАТ «Укрнафта», судове рішення ухвалено з порушенням законодавства, оскільки спір повинен розглядатися в міжнародному комерційному арбітражі, а позовні вимоги є необгрунтованими», - підкреслили в компанії.

Станом на грудень 2015, як зазначили в компанії, рішення було виконано, незважаючи на те, що «Укрнафта» продовжує його оскарження у Вищому господарському суді України.

«Ми просимо засоби масової інформації в подальшому утримуватися від поширення недостовірних даних і перевіряти факти перед тим, як публікувати», - додали в компанії.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.