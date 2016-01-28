Депутати відхилили законопроект, що спрощує укладання договорів про видобуток нафти і газу

Верховна Рада відхилила законопроект, який спрощує умови укладення договорів про видобуток нафти і газу, згідно з яким державні і приватні компанії розподіляють добуту продукцію.

За ухвалення законопроекту №3042 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо користування нафтогазоносними надрами» за основу проголосували 182 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Депутат Ігор Насалик, доповідаючи законопроект, повідомив, що в Україні зберігається тенденція падіння обсягів газовидобутку. «Тільки по держпідприємствах, якщо порівняти кількість видобутого газу у 2014 і 2015 роках, видобуток газу зменшився на 1 млрд кубометрів», - сказав він, додавши, що також зупинено проекти з видобутку газу в Україні великими міжнародними компаніями.

За словами Насалика, для поліпшення ситуації необхідно забезпечити залучення інвестицій у видобуток держпідприємств, оскільки у цих підприємств недостатньо власних коштів. Тому необхідно прийняти даний законопроект, спрямований на дерегулювання й поліпшення в сфері угод про розподіл продукції.

Зокрема, законопроектом передбачена можливість укладення угод про розподіл продукції стосовно як усєї ділянки, так і її частини. Це доцільно, коли на одній частині ліцензійної ділянки державна компанія продовжує видобуток нафти і газу і не потребує співпраці з приватним інвестором, а на іншій частині цієї ж ділянки є вже виведені з експлуатації свердловини, де приватний інвестор за свій рахунок і за допомогою сучасних технологій зможе відновити видобуток нафти і газу. При цьому в рамках угоди про розподіл продукції державна компанія залишатиметься власником спеціального дозволу відносно і тієї частини ділянки надр, що передається для розробки на умовах угоди про розподіл продукції. Це, за словами Насалика, дасть змогу задіяти численні свердловини, що простоюють.

Разом з тим депутат Вікторія Войцицька заявила, що автоматична конвертація договорів на видобуток для держкомпаній договори про розподіл продукції не дозволить залучити інвестиції, оскільки не передбачає прозорих конкурсів з відбору інвесторів. «Навіщо нам вигадувати корупційний, абсолютно суб'єктивний механізм конвертації, коли ми можемо виділити відповідні спецдозволи, визнати, що держава є неефективною в їх використанні, і продати їх інвесторам», - сказала Войцицька.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроект передбачає, що в рамках проектів пошуку і видобутку нафти і газу на основі укладення угод про розподіл продукції не надрокористувач, а саме держава є власником видобутих корисних копалин до моменту їх розподілу між сторонами відповідної угоди.

Корисні копалини пропонується ділити на основні і супутні, до яких відноситься сірка, вода, пісок та інші. Також, у разі прийняття закону, право власності на геологічну інформацію належатиме надрокористувачеві тільки в тому випадку, якщо така інформація була отримана й опрацьована за його рахунок. Це положення є особливо актуальним для нафтогазової сфери, тому що більша частина бюджетних коштів спрямовується на геологічне вивчення саме нафтогазоносних ділянок надр.

Також законопроект передбачає обов'язковість проведення екологічної експертизи проектів угод про розподіл продукції. Проводити таку експертизу має профільне міністерство.

Крім того, змінюється процедура конверсії вже виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в угоди про розподіл продукції. Зараз при конверсії вже виданих дозволів на видобуток в угоди про розподіл продукції заявники спочатку повинні отримати попередню згоду на таку конверсію міжвідомчої комісії і Кабінету міністрів. Потім інвестори розробляють проект угоди про розподіл продукції, погоджують його з міжвідомчою комісією, а уряд схвалює погоджений проект угоди. Законопроектом пропонується, щоб попередню згоду на можливість конверсії спецдозволів в угоди про розподіл продукції надавала міжвідомча комісія, а Кабінет міністрів схвалював вже погоджений сторонами проект угоди. Це дасть змогу скоротити терміни підготовки й укладення угод про розподіл продукції.

Також пропонується включати представників місцевих органів влади в міжвідомчу комісію, яка схвалює угоди про розподіл продукції при видобутку. Органам місцевого самоврядування пропонується також передавати частину видобутої продукції для розвитку регіонів, де проводиться видобуток. Зокрема це стосується й уже укладених договорів.

Законопроект передбачає скасування повторного погодження дозволів на користування надрами за угодами про розподіл продукції органами місцевого самоврядування, якщо на ділянці надр розробка вже була раніше узгоджена з цими органами на користь державних нафтогазових компаній.

Також проект закону передбачає можливість відшкодування державним компаніям витрат, понесених при освоєнні ділянки надр до дати укладання угоди про розподіл продукції, за рахунок продукції, яка буде видобута в рамках виконання угоди.

Читайте такожРада в першому читанні підтримала законопроект, який дасть старт великій приватизації

Як повідомляв УНІАН, більшість договорів про спільну діяльність приватні компанії укладали з найбільшою українською газовидобувною компанією «Укргазвидобування». Цей вид діяльності не раз піддавався критиці з боку влади та експертів, оскільки приватні компанії занижували податкові відрахування і не інвестували кошти в нарощування видобутку, який більшою мірою фінансувався за рахунок держкомпаній.

Одним з варіантів розв‘язання цієї проблеми експерти називають переукладення договорів про спільну діяльність на угоди про розподіл продукції, при якому держкомпанії і приватники розподілятимуть між собою обсяги видобутих корисних копалин.