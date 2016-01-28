В ОПЕК не підтверджують заяву Росії про зустріч для обговорення низьких цін на нафту
Голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що темою консультацій з ОПЕК може бути скорочення видобутку нафти до 5% в кожній із країн.
Представники ОПЕК не підтверджують переговори з участю РФ, що готуються в лютому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на чотири джерела в ОПЕК.
Раніше в четвер ціна Brent перевищила позначку $35/бар., підскочивши майже на 8% до $35,7/бар., після заяв голови Міненерго РФ Олександра Новака про те, що Росія підтвердила участь у зустрічі ОПЕК та інших виробників нафти в лютому для обговорення низьких цін на нафту і координації щодо можливого зниження видобутку, пише ТАСС.
Предметом майбутніх консультацій представників країн ОПЕК і виробників нафти, що не входять в це об'єднання, може бути скорочення видобутку до 5% кожної з країн, зазначив Новак.
Він додав, що дата ще не визначена, йде опрацьовування цього питання з іншими країнами.
За його словами, такого роду зустрічі відбувалися й раніше, проте зараз ситуація змінилася у зв'язку з продовженням зниження цін. Новак пояснив, що консультації, які зараз можуть проходити, стосуються питань оцінки ситуації на ринку, низьких цін і можливих варіантів координації з видобутку.