В ОПЕК не підтверджують заяву Росії про зустріч для обговорення низьких цін на нафту

Представники ОПЕК не підтверджують переговори з участю РФ, що готуються в лютому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на чотири джерела в ОПЕК.

Раніше в четвер ціна Brent перевищила позначку $35/бар., підскочивши майже на 8% до $35,7/бар., після заяв голови Міненерго РФ Олександра Новака про те, що Росія підтвердила участь у зустрічі ОПЕК та інших виробників нафти в лютому для обговорення низьких цін на нафту і координації щодо можливого зниження видобутку, пише ТАСС.

Предметом майбутніх консультацій представників країн ОПЕК і виробників нафти, що не входять в це об'єднання, може бути скорочення видобутку до 5% кожної з країн, зазначив Новак.

Він додав, що дата ще не визначена, йде опрацьовування цього питання з іншими країнами.

За його словами, такого роду зустрічі відбувалися й раніше, проте зараз ситуація змінилася у зв'язку з продовженням зниження цін. Новак пояснив, що консультації, які зараз можуть проходити, стосуються питань оцінки ситуації на ринку, низьких цін і можливих варіантів координації з видобутку.